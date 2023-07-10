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14:07, 10 июля 2023Интернет и СМИ

Популярный ведущий рассказал о слезах из-за неудачного кастинга в шоу на ТНТ

Роман Каграманов рассказал, что плакал из-за неудачного кастинга в шоу «Comedy Баттл»

Кадр: «Шоу Воли» / RuTube

Популярный российский телеведущий, блогер и певец Роман Каграманов рассказал о слезах из-за неудачного кастинга в шоу «Comedy Баттл» на канале ТНТ. В проекте «Шоу Воли» он назвал этот отказ самым обидным в своей карьере. Запись выпуска доступна на Rutube.

Каграманов отметил, что в подростковом возрасте посещал много кастингов и однажды решил попасть в «Comedy Баттл». «Я почему-то в какой-то момент решил, что я просто потрясающий юморист и я пишу невероятно смешные ухахайки и стендапы», — объяснил он.

По словам телеведущего, на кастинге он представил свой стендап, однако его шутки назвали отвратительными. Вместе с тем человек, которому Каграманов показывал свой материал, решил дать ему второй шанс и предложил прийти на следующий день с новым стендапом. «Я иду и пишу новый стендап, приношу его завтра, а он говорит: "Слушай, это отвратительно, пока". Мне 16 [лет], я плачу, это была последняя моя возможность, как мне казалось», — признался ведущий.

Ранее Каграманов рассказал, как коллега по шоу «Тревел-баттл» Анастасия Ивлеева ведет себя вне экрана. Он заверил, что в жизни Ивлеева такая же, как и в телепроектах.

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    Маргарита Щигарева
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