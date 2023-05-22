Известный российский ведущий раскрыл поведение Ивлеевой вне экрана

Ведущий Каграманов заявил, что Ивлеева в жизни такая же, какая на экране и в соцсетях

Известный российский блогер, телеведущий Роман Каграманов заявил изданию «Телепрограмма», что его коллега по телешоу «Тревел-баттл» на канале «Пятница!» Анастасия Ивлеева в жизни ведет себя так же, как на экране.

«[В жизни Ивлеева] такая же, какая на экранах и в социальных сетях. Я ее обожаю — это потрясающий друг, компаньон, коллега», — раскрыл Каграманов. Говоря о коллеге, он также назвал ее леди, но подчеркнул, что у Ивлеевой сильный характер и за ней «очень сложно угнаться».

Роман Каграманов — бывший участник КВН, певец и автор песен. Также стал популярен благодаря блогу в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), где публиковал юмористические ролики. Выступал ведущим программ «TikTok и таланты», «Тревел-баттл», «Мистер Х» и «Сердце Ивлеевой» на канале «Пятница!».

Ранее Каграманов назвал секрет успеха певицы Ольги Бузовой. Он заявил, что артистка вкладывает большие суммы в продвижение своих песен, что способствует ее популярности.