Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:30, 22 мая 2023Интернет и СМИ

Известный российский ведущий раскрыл поведение Ивлеевой вне экрана

Ведущий Каграманов заявил, что Ивлеева в жизни такая же, какая на экране и в соцсетях

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Известный российский блогер, телеведущий Роман Каграманов заявил изданию «Телепрограмма», что его коллега по телешоу «Тревел-баттл» на канале «Пятница!» Анастасия Ивлеева в жизни ведет себя так же, как на экране.

«[В жизни Ивлеева] такая же, какая на экранах и в социальных сетях. Я ее обожаю — это потрясающий друг, компаньон, коллега», — раскрыл Каграманов. Говоря о коллеге, он также назвал ее леди, но подчеркнул, что у Ивлеевой сильный характер и за ней «очень сложно угнаться».

Роман Каграманов — бывший участник КВН, певец и автор песен. Также стал популярен благодаря блогу в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), где публиковал юмористические ролики. Выступал ведущим программ «TikTok и таланты», «Тревел-баттл», «Мистер Х» и «Сердце Ивлеевой» на канале «Пятница!».

Ранее Каграманов назвал секрет успеха певицы Ольги Бузовой. Он заявил, что артистка вкладывает большие суммы в продвижение своих песен, что способствует ее популярности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Маргарита Щигарева
Обсудить
Последние новости
В ДНР заявили о начале предварительного разминирования Артемовска
ФСБ задержала готовившего теракты в военкомате и отделе ведомства россиянина
В МИД прокомментировали вопрос о поставках истребителей F-16 на Украину
МАГАТЭ начало разработку соглашения по ЗАЭС в преддверии контрнаступления ВСУ
Пушилин заявил о продвижении российских сил на двух направлениях
В ЛНР заявили об активизации ВСУ под Купянском
Блогеры Чекалины полностью погасили долг по налогам
Джулия Фокс вышла в свет в прозрачном топе без нижнего белья
Братьев-спортсменов и их друга задержали за избиение и ограбление россиян
Российских дачников предупредили об угрозе сноса построек
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.