Популярный блогер назвал секрет успеха Бузовой

Популярный блогер Роман Каграманов высказался о творчестве певицы Ольги Бузовой. Секрет успеха знаменитости он назвал в эфире «ТТ Шоу», запись которого доступна на YouTube.

Блогер отметил, что для достижения популярности необходимы деньги. По его словам, Бузова вкладывает большие суммы в продвижение своих песен. «Когда ты выпускаешь какой-то трек, ты должен вложить в SMM, чтобы его разрекламировали, и в таргет (таргетированная реклама — прим. «Ленты.ру»), чтобы песня была везде, на всех площадках», — пояснил он.

Каграманов добавил, что сейчас пытается построить музыкальную карьеру. Блогер рассказал, что уже ездит с концертами по российским городам, но «до популярности ему пока далеко». «Тружусь-то я нормально, только денег нет на продвижение песен», — пожаловался он.

Ранее Forbes подсчитали, сколько заработала Бузова в период с 1 июня 2020 года по 31 мая 2021 года. Как оказалось, певица получила 3,3 миллиона долларов (почти 243 миллиона рублей по текущему курсу) благодаря участию в популярных телепроектах, стриминге собственных песен, съемках в кино и за счет рекламы в Instagram.

Журналисты издания отметили, что учитывали только доходы, которые певица получала «за счет эксплуатации своего таланта». К тому же они не брали в расчет те суммы, которые звезда отдает из гонорара продюсерам и агентам.