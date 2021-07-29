Российская телеведущая и певица Ольга Бузова порадовала себя украшением за миллион рублей. Об этом она сообщила в своих Instagram-сторис.

35-летняя знаменитость опубликовала снимок золотого колье с перламутровыми цветками клевера французского ювелирного бренда Van Cleef & Arpels. Стоимость изделия на сайте марки составляет 1 030 000 рублей. «Поздравила себя с окончанием съемок», — подписала она кадр.

Известно, что речь идет о съемках нового реалити-шоу на ТНТ «Звезды в Африке». Певица провела на материке 26 дней. «Невероятные локации, потрясающие события, над шоу работали круглосуточно более 100 человек, снимали около 50 камер, и трудилась команда из четырех стран. (...) Африка, люблю тебя», — поделилась звезда под одним из своих постов.

Ранее в июле фанаты обругали Бузову за фото в откровенном топе. На снимке знаменитость позирует на фоне моста в черных велосипедных шортах и коротком белом топе, который частично оголяет грудь.