Рэпер ST рассказал о написании хитов для Ольги Бузовой

Рэпер ST (настоящее имя — Александр Степанов) рассказал, что заставило его подарить певице и телеведущей Ольге Бузовой несколько песен. Об этом он упомянул на YouTube-шоу «Откройте, Давид!»

Музыкант отметил, что познакомился с Бузовой, когда та переживала расставание с футболистом Дмитрием Тарасовым. Тогда ST вместе с женой Ассоль приехали к звезде в гости. История Бузовой так тронула хип-хоп-исполнителя, что он решил помочь начинающей артистке. Сама Бузова поначалу скептически отнеслась к предложению Степанова написать ей песню.

«Ольга не то чтобы посмеялась, но говорит такая: "Ага, рэпер, напиши!" Спасибо моей жене, потому что она натолкнула на мысли. Ассоль — соавтор хита "Мало половин". Для меня это было вызовом. Ведь когда тебе человек говорит: "Да что ты там сможешь?" — хочется ответить, мол, сейчас покажу. И мне захотелось реально помочь ей, как я могу. Не разбираться, есть ли другая сторона медали, а помочь», — поделился 32-летний рэпер. В итоге он написал певице такие хиты, как «Она не боится», «Мало половин», «Водица» и «Чемпион».

«Авторские мои, но было бы странно просить деньги, когда хочешь помочь. Разбогател ли я на этих песнях? Нет. Я это делал не ради наживы, заработал хорошо потом на [песне] "Луи луи"», — подчеркнул ST.

Ранее писатель Захар Прилепин сравнил Ольгу Бузову с артистом Александром Вертинским. Прилепин провел параллели звездного феномена Бузовой с популярностью Вертинского в довоенный период.