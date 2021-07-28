Раскрыты годовые доходы Бузовой и Собчак

В Forbes подсчитали, сколько заработали телеведущие и блогерши Ольга Бузова и Ксения Собчак в период с 1 июня 2020 года по 31 мая 2021 года. Бывшие ведущие «Дома-2» попали в лидирующие позиции рейтинга 50 самых успешных российских звезд. Список всех номинантов опубликован на сайте издания.

Журналисты раскрыли, что за указанный период Бузова получила 3,3 миллиона долларов (почти 243 миллиона рублей по текущему курсу). Ей удалось заработать внушительную сумму благодаря участию в популярных телевизионных проектах России и Белоруссии, за счет рекламы в Instagram, стриминге собственных песен и съемках в кино.

За тот же промежуток времени Собчак заработала более 4,7 миллиона долларов (345 миллионов рублей). Большую часть доходов звезде принесли соцсети, в том числе — реклама брендов в Instagram и на YouTube. Кроме того, Собчак ведет программу «Док-ток» на Первом канале.

Авторы рейтинга отметили, что учитывали только доходы, которые телеведущие получали «за счет эксплуатации своего таланта». К тому же журналисты не брали в расчет те суммы, которые звезды отдают из гонорара продюсерам и агентам.