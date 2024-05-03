Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:15, 3 мая 2024Силовые структуры

В российский суд поступило дело по статье о шпионаже

В суд Петербурга поступило дело по статье о шпионаже в отношении Руденко

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербургский городской суд поступило уголовное дело по статье о шпионаже в отношении Руденко. Об этом свидетельствуют данные из картотеки на сайте суда.

Дело было зарегистрировано днем ранее. В пятницу, 3 мая, в суд передали материалы дела. Рассматриваться оно будет судьей единолично. Руденко грозит от десяти до 20 лет заключения. Подробности не сообщаются.

Известно, что статья 276 («Шпионаж») УК РФ распространяется только на иностранцев и лиц без гражданства.

Ранее сообщалось, что в Луганской народной республике ФСБ задержала гражданку Украины по подозрению в шпионаже.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      В Берлине горит оборонный завод, где производят системы ПВО. Часть города накрыло ядовитым дымом

      Россиянам рассказали об использующих поддельные документы мошенниках

      Обвиненного в расправе над четырехлетним пасынком россиянина арестовали

      Экс-игрок «Локомотива» назвал необходимую для комфортной жизни в Москве сумму

      Возлюбленная Тимати ответила на слухи о пластике

      Власти Берлина даром отдадут виллу Геббельса с одним условием

      В российский суд поступило дело по статье о шпионаже

      «Комитет ингушской независимости» внесли в перечень нежелательных организаций

      Самолет с пассажирами на борту резко сменил курс из-за пыльной бури

      Посетивший около 40 стран российский ведущий оценил перспективу эмиграции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше