В российский суд поступило дело по статье о шпионаже

В суд Петербурга поступило дело по статье о шпионаже в отношении Руденко

В Санкт-Петербургский городской суд поступило уголовное дело по статье о шпионаже в отношении Руденко. Об этом свидетельствуют данные из картотеки на сайте суда.

Дело было зарегистрировано днем ранее. В пятницу, 3 мая, в суд передали материалы дела. Рассматриваться оно будет судьей единолично. Руденко грозит от десяти до 20 лет заключения. Подробности не сообщаются.

Известно, что статья 276 («Шпионаж») УК РФ распространяется только на иностранцев и лиц без гражданства.

Ранее сообщалось, что в Луганской народной республике ФСБ задержала гражданку Украины по подозрению в шпионаже.