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17:16, 3 мая 2024Ценности

Возлюбленная Тимати ответила на слухи о пластике

Возлюбленная рэпера Тимати Валентина Иванова ответила на слухи о пластике ягодиц
Валентина Иванова

Валентина Иванова. Фото: @halfbloodval

Возлюбленная российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) Валентина Иванова ответила на слухи о пластике ягодиц. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Избранница музыканта, которую регулярно подозревают в улучшении фигуры посредством хирургических вмешательств, опровергла слухи пользователей сети. Знаменитость запечатлела себя в зеркале, направив камеру на ягодицы. «Ох уж эти импланты, живут своей жизнью», — пошутила она.

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Поклонники не могли оставить комментарии под видео Ивановой, поскольку она опубликовала его в сторис.

В апреле Валентина Иванова рассказала о неожиданной процедуре ради красоты. Избранница музыканта призналась, что решила исправить прикус с помощью брекетов.

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      Карина Черных
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