Возлюбленная Тимати рассказала о неожиданной процедуре ради красоты

Возлюбленная российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) Валентина Иванова рассказала о неожиданной процедуре ради красоты. Соответствующие публикации появились в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Избранница музыканта призналась, что решила исправить прикус с помощью брекетов. «Изначально проблема заключалась в перекрестном внутреннем прикусе, который в дальнейшем без своевременного лечения мог привести к довольно серьезным последствиям. Именно поэтому я выбрала лечение брекетами, а не элайнерами», — подчеркнула она.

При этом девушка рассказала, что хирург установил ей в десну специальный винт. «Была на приеме у хирурга. В мою десну внедрили винт, который будет перетягивать зубы, тем самым мы восстановим прикус», — пояснила Иванова.

Ранее в апреле возлюбленная Тимати снялась в прозрачных брюках. Манекенщица предстала на размещенных кадрах в черном корсете без бретелей, который подчеркивал ее бюст.