Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:23, 18 апреля 2024Ценности

Возлюбленная Тимати рассказала о неожиданной процедуре ради красоты

Фото: @@halfbloodval

Возлюбленная российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) Валентина Иванова рассказала о неожиданной процедуре ради красоты. Соответствующие публикации появились в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Избранница музыканта призналась, что решила исправить прикус с помощью брекетов. «Изначально проблема заключалась в перекрестном внутреннем прикусе, который в дальнейшем без своевременного лечения мог привести к довольно серьезным последствиям. Именно поэтому я выбрала лечение брекетами, а не элайнерами», — подчеркнула она.

Материалы по теме:
«Зачем я с собой это делаю?» Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
«Зачем я с собой это делаю?»Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
23 сентября 2022
«Это убежище» Молодежь решила вернуть 2007-й. Почему стиль эмо вновь покоряет мир?
«Это убежище»Молодежь решила вернуть 2007-й. Почему стиль эмо вновь покоряет мир?
16 июля 2022

При этом девушка рассказала, что хирург установил ей в десну специальный винт. «Была на приеме у хирурга. В мою десну внедрили винт, который будет перетягивать зубы, тем самым мы восстановим прикус», — пояснила Иванова.

Ранее в апреле возлюбленная Тимати снялась в прозрачных брюках. Манекенщица предстала на размещенных кадрах в черном корсете без бретелей, который подчеркивал ее бюст.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      «Гнать надо их из структур с треском». Кадыров призвал наказать полицейских после жесткого задержания главы МЧС Чечни

      Раскрыто праздничное меню москвичей

      Еще одна западная компания решила уйти из России

      Мать спасла жизнь пережившему остановку сердца новорожденному сыну

      Москвичам рассказали о погоде в выходные

      В России прокомментировали отказ страховщиков «Северного потока» от выплат

      Немецкая компания разработала программу для отслеживания вредных выбросов

      Россия отреагировала на желание Аргентины сотрудничать с НАТО

      Российский режиссер умер в 72 года

      Найдено укромное место для ночных забав Петра I

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше