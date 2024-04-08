Возлюбленная Тимати снялась в прозрачных брюках

Возлюбленная Тимати Валентина Иванова снялась в корсете и прозрачных брюках

Возлюбленная российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) Валентина Иванова снялась в откровенном наряде. Соответствующие публикации появились в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Избранница музыканта предстала на размещенных кадрах в черном корсете без бретелей, который подчеркивал ее бюст. Также она примерила прозрачные кружевные брюки в тон и дополнила образ массивными серебристыми часами и браслетами и кулоном на цепочке.

«Я обожаю корсеты», — подписала девушка, отметив, что приобрела продемонстрированный ею предмет гардероба у отечественного бренда 2mimor.

В феврале Валентина Иванова показала фанатам откровенное видео и нарвалась на критику. Она снялась в черном топе из сетчатой ткани, который обнажал ее спину и грудь без бюстгальтера.