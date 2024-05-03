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17:20, 3 мая 2024Экономика

Россиянам рассказали об использующих поддельные документы мошенниках

Чаще всего для получения кредитов в РФ подделывают водительские удостоверения

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Популярным способом обмана банков в России стало получение кредита на подставное лицо. Об этом, ссылаясь на исследование отечественного AI-разработчика Smart Engines, подготовленного совместно с юристами Intellect, пишет Frank Media.

Как следует из материалов, среди наиболее популярных целей, которые преследуют мошенники, — не только получение с использованием подделок средств от кредитных и микрофинансовых организаций (МФО), но и обход миграционного законодательства.

Специалисты, изучившие судебную статистику за 2022 год, указали на выросшее почти на треть число уголовных дел, заведенных по статье об изготовлении или обороте поддельных документов (5123 против 3987 годом ранее). При этом более чем в половине случаев (55 процентов) подделывались водительские удостоверения. Среди других популярных у фальсификаторов вариантов — паспорта россиян (16 процентов) и граждан стран СНГ (12 процентов), а также документы для получения субсидий и грантов (12 процентов).

В российских банках в свою очередь подтвердили, что мошенники чаще подделывают документы, чтобы взять кредит или открыть счет дистанционно и в дальнейшем пользоваться им в преступных целях. Среди других документов, популярных у фальсификаторов, там назвали справки о доходах физических лиц.

Ранее россиян предупредили об атакующих детей мошенниках. По словам IT-эксперта, несовершеннолетних используют для получения банковских данных родителей, ради которых под разными предлогами просят предоставить доступ к их личному кабинету.

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      Дмитрий Воронин
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