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16:09, 29 марта 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили об атакующих детей мошенниках

IT-эксперт Вураско: мошенники используют детей для получения данных родителей

Фото: Robert Michael / dpa / Globallookpress.com

Глава сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA Александр Вураско предупредил о самых популярных в сети способах, с помощью которых мошенники пытаются вовлечь детей в преступность или атакуют их. Эти методы специалист назвал «Ленте.ру».

В частности, IT-эксперт рассказал, что дети тоже становятся жертвами телефонного мошенничества. В частности, мошенники используют их для получения банковских данных родителей. Для этого под разными предлогами они просят детей подростков предоставить доступ к их личному кабинету.

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Злоумышленники также создают криминальные сообщества, которые занимаются мошенничеством на маркетплейсах и обещают легкий заработок, сообщил Вураско. Суть такой работы заключается в том, что подростки должны представиться продавцом товара и уговорить свою жертву перейти по ссылку, а затем ввести данные платежной карты за несуществующий товар.

Мошенники также легализуют деньги, полученные преступным путем, через банковские карты подростков, рассказал специалист. «На карту подростку присылают, например, 10 тысяч рублей, человек переводит девять тысяч на счет, который ему прислали, а тысячу оставил себе в качестве комиссии за услугу», — пояснил он.

Помимо этого, злоумышленники представляются сотрудниками модельных агентств и принуждают подростков отправлять им фото или видео интимного характера, а затем вымогают у них деньги.

«В первую очередь родителям мы рекомендуем повышать уровень компьютерной грамотности и обеспечить детям должный уровень цифровой гигиены», — отметил Вураско. Он также посоветовал взрослым выстраивать доверительные отношения с детьми, чтобы они обращались за помощью к родителям.

Ранее Вураско заявил, что мошенники в ближайшее время могут начать обзванивать людей, пострадавших при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», и предлагать им денежные выплаты.

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      Олег Давыдов
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