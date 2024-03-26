Россиян предупредили о связанной с терактом в «Крокусе» схеме мошенничества

IT-эксперт Вураско: мошенники могут начать обзванивать пострадавших в «Крокусе»

Мошенники в ближайшее время могут начать обзванивать людей, пострадавших при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», и предлагать им денежные выплаты. О новой схеме обмана россиян предупредил глава сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA Александр Вураско, передает ТАСС.

IT-эксперт рассказал, что мошенники, используя официальные списки МЧС, могут скоро начать звонить и рассылать сообщения пострадавшим при теракте и родственникам погибших. По его словам, злоумышленники могут представляться сотрудниками администрации «Крокус Сити Холла» или органов государственной власти и обещать денежные выплаты или иную помощь.

Ранее представители концертного зала «Крокус Сити Холл» сообщили, что мошенники стали прикидываться пострадавшими в результате теракта и проводить сбор средств. Также они предупредили еще об одном способе обмана россиян, связанном с терактом.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и начали расстреливать людей, а затем подожгли здание и скрылись на автомобиле. По последним данным, жертвами теракта стали 139 человек, еще 360 пострадали.