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02:03, 26 марта 2024Силовые структуры

Мошенники прикинулись жертвами после теракта в «Крокусе»

Теракт в «Крокусе» активизировал фишинговую рассылку
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Представители концертного зала «Крокус Сити Холл» выявили, что мошенники стали прикидываться жертвами после теракта. Преступники активизировали фишинговую рассылку по сбору денежных средств на помощь пострадавшим от имени «Крокуса», сообщает Telegram-канал пресс-службы площадки.

Представители подчеркивают, что «Крокус Сити Холл» не проводит сбора средств. Граждан просят не подписываться на фейковые сообщества в соцсетях. Вся достоверная информация публикуется исключительно в официальных группах и на сайте.

Параллельно злоумышленники, наоборот, рассылают фейковые предложения о платежах за противоправные действия, вплоть до теракта, опираясь на суммы, названные обвиняемыми. Эксперты считают, что такие действия — это попытки надавить на психику граждан и вселить в них страх. Отмечается, что в в группе риска находятся подростки и молодежь.

Ранее владелец концертного зала Эмин Агаларов высказался о дальнейшей судьбе «Крокус Сити Холла».

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      Марина Совина
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