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17:19, 3 мая 2024Силовые структуры

Обвиненного в расправе над четырехлетним пасынком россиянина арестовали

В Улан-Удэ суд арестовал отчима ребенка, тело которого нашли в стиральной машине

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Советский районный суд Улан-Удэ заключил под стражу отчима четырехлетнего мальчика, которого без признаков жизни нашли в стиральной машине. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-служба судов общей юрисдикции Бурятии.

Мужчина пробудет под арестом до 28 июня 2024 года. Он обвиняется в истязании ребенка и расправе над ним. По версии следствия, 27 апреля сожитель матери в течение дня наносил ребенку удары, в том числе и по голове, за незначительные проступки. В результате мальчик потерял сознание и перестал подавать признаки жизни. Тогда фигурант спрятал тело в барабан стиральной машины, которая стояла в гараже.

От матери ребенка мужчина скрыл произошедшее, заявив, что мальчик спит. Ночью женщина заметила пропажу сына и начала его поиски. К ним подключились волонтеры и полицейские. При помощи полиграфа было установлено, что сожитель женщины знает, где находится ребенок. В ходе дополнительного осмотра дома и построек тело нашли. 2 мая отчиму предъявили обвинение.

Ранее сообщалось, что на Алтае осудили рецидивиста за нападение с ножом на подростка в автобусе.

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      Илона Палей
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