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17:08, 2 мая 2024Силовые структуры

Стали известны подробности расправы над найденным в стиральной машине ребенком

В Бурятии в убийстве ребенка, найденного в стиральной машине, обвинили отчима

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Бурятии в расправе над четырехлетнем ребенком, которого нашли в стиральной машине, обвинили его отчима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчине также вменяется статья об истязании малолетнего. По версии следствия, 27 апреля сожитель матери в течение дня наносил ребенку удары, в том числе и по голове, за незначительные проступки. В результате мальчик потерял сознание и перестал подавать признаки жизни. Тогда фигурант спрятал тело в барабан стиральной машины, которая стояла в гараже.

После этого мужчина вернулся домой и сложил в детской кроватке одеяло таким образом, что оно имитировало формы ребенка. Родственникам фигурант сообщил, что мальчик спит. Пропажу ребенка мать заметила поздно ночью, начались поиски, в которых участвовали волонтеры и правоохранители.

При помощи полиграфа было установлено, что сожитель женщины знает, где находится ребенок. В ходе дополнительного осмотра дома и построек тело нашли. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого.

Ранее сообщалось, что трое россиян получили до 16 лет колонии за расправу над программистом.

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      Илона Палей
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