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15:30, 3 мая 2024Силовые структуры

Россиянин получил срок за нападение с ножом на подростка в автобусе

На Алтае осудили рецидивиста за нападение с ножом на подростка в автобусе

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Центральный районный суд Барнаула приговорил ранее судимого местного жителя к двум годам и десяти месяцам лишения свободы за нападение с ножом на подростка в автобусе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Алтайского края.

Рецидивист признан виновным по статье о хулиганстве. Полученный срок он будет отбывать в колонии строгого режима.

Как установил суд, нападение произошло в июне 2023 года. Тогда осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал в общественном транспорте и громко нецензурно выражался. В это время рядом с ним стоял подросток. Пьяный дебошир начал чихать, а после решил вытереть испачканную руку об одежду школьника. Подросток попросил не прикасаться к нему и отошел. В ответ мужчина стал угрожать ему и замахиваться на мальчика ножом. Остальные пассажиры поддержали ребенка и кто-то передал ему газовый баллончик. Когда школьник вышел на остановке, пьяный мужчина пошел за ним. Он продолжил угрожать мальчику и остановился только после того, как тот распылил баллончик.

Ранее сообщалось, что в Карелии полиция ведет розыск неизвестного мужчины, выстрелившего в школьника.

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      Анна Габай
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