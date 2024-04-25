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18:04, 25 апреля 2024Силовые структуры

В Карелии неизвестный выстрелил в лицо 15-летнего школьника

В Карелии полиция начал розыск выстрелившего в лицо школьника мужчины

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Карелии полиция ведет розыск неизвестного мужчины, выстрелившего в российского школьника. Об этом в четверг, 25 апреля, в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, ЧП произошло в городе Сегежа. Злоумышленник, по предварительным данным, стрелял из пневматического оружия. 15-летнего юношу госпитализировали с ранением лица. Он получил сотрясение головного мозга и перелом лобной доли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

22 апреля сообщалось, что в башкирском городе Кумертау в местную больницу доставили мужчину с отверткой в голове. 44-летний россиянин получил травму в ходе бытового конфликта.

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      Владимир Седов
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