В российскую больницу доставили мужчину с отверткой в голове

В Башкирии мужчина попал в больницу с отверткой в голове после конфликта

В башкирском городе Кумертау в местную больницу доставили мужчину с отверткой в голове. Об этом сообщил глава республиканского Минздрава Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале.

Отмечается, что 44-летний россиянин получил травму в ходе бытового конфликта. Скорая помощь доставила его в медучреждение в крайне тяжелом состоянии.

«Во время компьютерной томографии стало понятно, что отвертка повредила мозжечок, пройдя в миллиметре от крупных сосудов, которые кровоснабжают головной мозг», — написал министр.

Врачам удалось прооперировать россиянина и удалить отвертку. На данный момент пациент продолжает лечение в травматологическом отделении и находится в удовлетворительном состоянии.

Ранее в башкирском селе Иглино несколько мужчин избили гулявших школьников. Одному из них показалось, что подростки сказали что-то обидное в их адрес. Они набросились на ребят — одного юношу столкнули в овраг, его девушке вырвали волосы, другим наносили удары ногами и руками по лицу. Когда школьники попытались снять драку на видео, их телефоны разбили.