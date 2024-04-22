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12:57, 22 апреля 2024Россия

Семье избитого в Башкирии подростка начали угрожать расправой

Shot: в Башкирии семье избитого неизвестными подростка начали угрожать расправой

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

В башкирском селе Иглино семье подростка, которого ранее избили неизвестные, начали угрожать расправой. Об таких подробностях сообщает Telegram-канал Shot.

После произошедшего избиения у пострадавшего диагностировали сотрясение мозга и рваные раны. Также ему выбили несколько зубов. Известно, что его родным сейчас поступают угрозы расправы от неизвестных.

По данным Shot, в избиении участвовал местный предприниматель с сыновьями. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

О произошедшем стало известно ранее 22 апреля. Школьники гуляли компанией из десяти человек. Внезапно их подрезала иномарка, из которой вышли несколько мужчин. Одному из них показалось, что подростки сказали что-то обидное в их адрес. Они набросились на ребят — одного юношу столкнули в овраг, его девушке вырвали волосы, другим наносили удары ногами и руками по лицу. Когда школьники попытались снять драку на видео, их телефоны разбили.

Затем нескольких подростков на другой машине вывезли на улицу Свердлова. Там им начали угрожать связями с некими авторитетными людьми. После издевательств несовершеннолетних вытолкали из салона на остановку и нанесли удары ногами.

ЖЗЛ
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      Никита Абрамов
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