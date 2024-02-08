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13:40, 8 февраля 2024Экономика

Банки Китая начали возвращать платежи из России

МСП Банк: некоторые банки Китая возвращают платежи из России

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Некоторые банки Китая начали возвращать платежи из России на фоне опасений по поводу вторичных санкций Запада. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал заместитель председателя правления МСП Банка Алексей Потапов.

Он объяснил, что решение китайских кредитных организаций по платежам из РФ во многом зависит от цели оплаты и компании, производящей транзакцию. В группу риска входят прежде всего сделки с подсанкционными товарами, такими как металлы и компьютерные комплектующие, заявил эксперт. «На текущий момент мы советуем клиентам предложить своим контрагентам открывать корсчета в других китайских банках, которые ведут бизнес с российскими банками», — заявил Потапов.

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По словам представителя МСП Банка, среди клиентов организации есть компании, которые производили расчеты в юанях в Chouzhou Commercial Bank. В декабре 2023 года этот банк КНР, получив деньги из российского банка, стал возвращать их обратно, добавил он.

7 февраля Chouzhou Commercial сообщил клиентам об остановке операций с Россией и Белоруссией. Кредитная организация приостановила расчеты с Москвой вне зависимости от платежной системы. Операции прекращены как с использованием SWIFT, так и с российской СПФС, а также с китайской CIPS.

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