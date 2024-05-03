Экс-ирок «Локомотива» назвал необходимую для комфортной жизни в Москве сумму

Идову заявил, что ему нужно 90-110 тысяч рублей в месяц для жизни в Москве

Бывший футболист московского «Локомотива» Брайан Идову назвал сумму, необходимую ему для комфортной жизни в Москве. Слова экс-игрока приводит «Матч ТВ».

По его словам, он тратит от 90 до 110 тысяч рублей в месяц. «Мне многого не надо, жизнь простая. Раньше мог купить какую‑то брендированную вещь, куда‑то сходить, покушать в ресторане. Но сейчас понял, что в жизни важны другие вещи», — заявил Идову.

Ранее бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков, выступающий ныне за армянский «Урарту», раскрыл сумму, которую он тратит в месяц. По словам футболиста, его месячные расходы превышают миллион рублей.

Помимо «Локомотива» Идову играл за «Амкар» и «Химки». Подмосковный клуб он покинул в 2023 году, после чего начал выступать в Медиалиге.