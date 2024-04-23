Бывший капитан «Спартака» раскрыл сумму трат в месяц

Бывший капитан «Спартака» Глушаков заявил, что тратит больше миллиона в месяц

Бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков, выступающий ныне за армянский «Урарту», раскрыл сумму, которую он тратит в месяц. Игрок высказался на канале Нобеля Арустамяна в YouTube.

По словам футболиста, его месячные расходы превышают миллион рублей. «У меня большая семья. У меня трое детей, жена красивая. Я ничего так — чуть лучше обезьяны», — сказал Глушаков.

Россиянин также раскритиковал других футболистов-соотечественников, которые утверждают, что живут на 100-150 тысяч рублей в месяц. «Там бензина выходит сколько? Налоги, бензин, а коммунальные. А если дети, садики, школа. Много всего уходит. Я думаю, это просто пыль в глаза простым людям», — отметил Глушаков.

Ранее российский и армянский боец смешанного стиля (MMA) Арман Царукян раскрыл сумму, которую он тратит в месяц, находясь в России. По его словам, это от 500 тысяч до 800 тысяч рублей.

