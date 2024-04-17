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10:40, 17 апреля 2024Спорт

Боец UFC раскрыл месячные расходы в России

Боец UFC Царукян рассказал, что тратит в России 500-800 тысяч рублей в месяц
Арман Царукян

Арман Царукян. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Российский и армянский боец смешанного стиля (MMA) Арман Царукян раскрыл сумму, которую он тратит в месяц, находясь в России. Его слова приводит «РБК Спорт».

Выступающий в UFC спортсмен заявил, что его ежемесячные расходы составляют от 500 до 800 тысяч рублей. «В эту сумму входят мои увлечения, продукты для семьи, кафе. Полетел в Москву — это уже 100 тысяч. Иногда 200 тысяч можно и за четыре-пять дней потратить», — заявил Царукян.

Боец ММА также отметил, что не верит российским футболистам, которые говорят, что тратят 100-150 тысяч рублей в месяц. «Футболист 150 тысяч только в кафе оставит за один день. Чего они рассказывают? Я уверен, что футболист в России тратит не меньше 500 тысяч, а за границей — все два миллиона», — добавил Царукян.

14 апреля спортсмен одержал победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой в поединке турнира UFC 300 в Парадайсе (США). Ранее глава UFC Дэйна Уайт заявил, что победитель этого противостояния должен встретиться с обладателем титула в легком весе россиянином Исламом Махачевым.

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      Алексей Гусев
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