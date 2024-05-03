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17:13, 3 мая 2024Путешествия

Самолет с пассажирами на борту резко сменил курс из-за пыльной бури

Самолет авиакомпании Centrum Air резко сменил курс из-за пыльной бури

Фото: Unsplash

Самолет авиакомпании Centrum Air резко сменил курс из-за сильной пыльной бури. Об этом пишет Telegram-канал «Новости Ташкентского неба».

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Джедды (Саудовская Аравия) в Термез (Узбекистан) Airbus A320 в пятницу, 3 мая. Отмечается, что из-за неблагоприятных погодных условий в пункте назначения пилоты решили следовать на запасной аэродром.

В результате борт приземлился в аэропорту Самарканда. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Ранее самолет авиакомпании American Airlines подал сигнал бедствия в небе над США. Причиной послужило столкновение с птицей.

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      Фариза Бацазова
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