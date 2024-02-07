Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
14:33, 7 февраля 2024Экономика

В Кремле пообещали решать проблемы в расчетах с Китаем

Песков сообщил о готовности Кремля решать проблемы в расчетах за импорт из КНР

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Российскому руководству известно о сложностях, с которыми начали сталкиваться отечественные компании при попытках провести расчеты за импорт из КНР. Таким образом информацию об отказе банка Chouzhou Commercial Bank иметь отношения с любыми российскими организациями прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Подробно проблемой занимается правительство, потому что это его прерогатива, сообщил представитель Кремля. В целом власти в настоящее время ведут с партнерами плотный диалог по этому поводу, вопросы будут решать в рамках этого диалога.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на бизнесменов, деловые объединения и финансовых консультантов сообщили о прекращении китайским банком Chouzhou расчетов с клиентами из России и Белоруссии. Поводом для такого решения стало ужесточение давления со стороны США, которые стремятся пресечь обход антироссийских санкций.

Издание назвало банк ключевым в вопросе поставок из Китая, потому что он отличался лояльным отношением к российским партнерам, а его штаб-квартира находится в городе Иу — одном из главных логистических узлов для поставок в Россию.

Материалы по теме:
Турецкие банки отказываются работать с российскими. Почему они испугались санкций США?
Турецкие банки отказываются работать с российскими. Почему они испугались санкций США?
17 января 2024
«Это связано с беспрецедентным давлением США». Банки Турции объяснили закрытие счетов россиян
«Это связано с беспрецедентным давлением США». Банки Турции объяснили закрытие счетов россиян
1 февраля 2024

Глава Российско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич усомнился в значении банка для торговли России и Китая, так как существуют и другие финансовые организации. В то же время он не увидел поводов для возмущения, потому что банки вправе решать, с кем иметь дело, ориентируясь на возникающие угрозы и риски.

До этого стало известно, что с аналогичными проблемами российские компании сталкиваются в Турции. С нового года банки в республике стали закрывать счета российских компаний и ужесточили требования к физическим лицам, которые собираются открыть счет.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      «Это и есть тот самый апокалипсис. Конец всему». Медведев описал сценарий войны России и НАТО

      Президент Польши поверил словам Трампа об окончании конфликта на Украине

      Стало известно об обменивавших золото на доллары российских банках

      Европе предрекли газовый кризис из-за атак хуситов

      В Москве заметили купающегося голым в снегу пациента наркологии

      Бритни Спирс раскрыла неожиданный изъян своего тела

      Раскрыта причина неизлечимости рака

      Имущество актера Дмитрия Назарова в России оказалось под угрозой

      Замглавы ФСИН Гиричева сняли с должности спустя меньше года после назначения

      Легенда «Спартака» предрек смену главного тренера клуба

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше