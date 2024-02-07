В Кремле пообещали решать проблемы в расчетах с Китаем

Песков сообщил о готовности Кремля решать проблемы в расчетах за импорт из КНР

Российскому руководству известно о сложностях, с которыми начали сталкиваться отечественные компании при попытках провести расчеты за импорт из КНР. Таким образом информацию об отказе банка Chouzhou Commercial Bank иметь отношения с любыми российскими организациями прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Подробно проблемой занимается правительство, потому что это его прерогатива, сообщил представитель Кремля. В целом власти в настоящее время ведут с партнерами плотный диалог по этому поводу, вопросы будут решать в рамках этого диалога.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на бизнесменов, деловые объединения и финансовых консультантов сообщили о прекращении китайским банком Chouzhou расчетов с клиентами из России и Белоруссии. Поводом для такого решения стало ужесточение давления со стороны США, которые стремятся пресечь обход антироссийских санкций.

Издание назвало банк ключевым в вопросе поставок из Китая, потому что он отличался лояльным отношением к российским партнерам, а его штаб-квартира находится в городе Иу — одном из главных логистических узлов для поставок в Россию.

Глава Российско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич усомнился в значении банка для торговли России и Китая, так как существуют и другие финансовые организации. В то же время он не увидел поводов для возмущения, потому что банки вправе решать, с кем иметь дело, ориентируясь на возникающие угрозы и риски.

До этого стало известно, что с аналогичными проблемами российские компании сталкиваются в Турции. С нового года банки в республике стали закрывать счета российских компаний и ужесточили требования к физическим лицам, которые собираются открыть счет.