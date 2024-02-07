В России оценили последствия отказа китайского банка проводить расчеты

Глава РАСПП Манкевич заявил о возможности замены банков для расчетов с Китаем

Отказ китайского банка Chouzhou Commercial Bank от проведения расчетов клиентов из России не слишком скажется на торговле между странами, потому что существуют более крупные финансовые организации из Китая, на которые можно переключиться. Последствия в комментарии РИА Новости оценил глава Российско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

По его словам, у организации нет данных о ключевой роли Chouzhou Commercial Bank для импортеров, да и признаков логистического коллапса тоже пока не видно. Кроме того, эксперта удивило предположение о влиянии на логистику празднования китайского нового года. Все импортеры из Китая заранее знают об этом факторе и готовы к нему. К тому же, контрольные органы в пунктах пропуска не останавливают полностью свою работу на время праздников.

При этом Манкевич не видит повода для осуждения банка, остановившего расчеты с россиянами, ведь решать такие вопросы — суверенное право организации, а ее клиенты должны учитывать возникающие риски и возможные решения, заявил он.

О проблемах с импортом из Китая сообщили «Ведомости», получившие информацию от бизнесменов, деловых объединений и финансовых консультантов. Источники издания указали, что Chouzhou отличался лояльным отношением к российским партнерам, а его штаб-квартира находилась в городе Иу — одном из главных логистических узлов для поставок в Россию.

Бывшие клиенты банка жалуются, что из-за его решения у них срываются сделки. Так, бизнесмен из Ижевска, который пытается ввести иностранное оборудование для станков, рассказал, что вначале банк сообщил об остановке платежей только по определенному типу товаров, но затем оборвал все контакты, отменив такую возможность для всех валют и любой продукции.

Государственные банки Китая постепенно обрывают связи с Россией на фоне ужесточения американских санкций. В середине января США пообещали наказывать за помощь Москве в обходе санкций, так что теперь такие действия чреваты запретом на корреспондентские счета в американских банках или даже полной блокировкой собственности.

До этого стало известно, что с аналогичными проблемами российские компании сталкиваются в Турции. Банки в республике стали закрывать счета российских компаний и ужесточили требования к рядовым гражданам, которые собираются открыть счет.