Главный банк Китая для российских импортеров остановил расчеты с Россией. Что стало причиной?

Главный для импортеров банк Китая Chouzhou остановил расчетные операции с РФ

Китайский Chouzhou Commercial Bank приостановил все операции с Россией, уведомив об этом клиентов. Дела также прекращены с партнерами из Белоруссии. Расчеты не проходят во всех платежных системах.

Chouzhou важен тем, что стал по сути главным банком для российских импортеров. Причиной же такого решения могут быть опасения западных санкций.

Приостановка операций уже имеет последствия

Менеджеры банка уведомили клиентов о прекращении отношений с любыми российскими и белорусскими организациями в начале февраля. Причем расчеты остановлены через все платежные системы — будь то SWIFT, российская СПФС или китайская CIPS. Платежи возвращаются покупателям с объяснением, что перевод «не соответствует внутренним правилам банка-получателя».

Фото: Carlos Barria / Reuters

Как отметили собеседники «Ведомостей», из-за этого уже сорвалось как минимум несколько сделок. Утверждается, что из-за китайского Нового года (официально каникулы продлятся с 10 по 17 февраля) покупатели не смогут вывезти товар до марта.

Причиной приостановки могут быть опасения западных санкций

В конце декабря президент США Джо Байден разрешил Минфину в упрощенном порядке наказывать банки, нарушающие санкции против России. После этого банки даже из дружественных стран ужесточили политику по отношению к российским клиентам. Госбанки Китая, в частности, в середине января ввели ограничения на обслуживание российских клиентов.

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Globaloookpress.com

Chouzhou также может опасаться санкций. Источник поступления денег можно увидеть в отчетности банка, которую у него могут потребовать западные контрагенты. А система SWIFT запрашивает у китайской CIPS информацию об объемах финансовых операций с Россией, отметил источник издания.

Как отмечает неназванный российский предприниматель, еще в декабре Chouzhou уведомил его об остановке платежей по определенному списку товаров, ввоз которых в Россию запрещен западными санкциями. Теперь же расчеты приостановлены полностью.

Мнения о влиянии ограничений на торговлю в будущем разошлись

Юрист Павел Бажанов указал «Ведомостям», что вероятность снятия ограничений на платежи после китайского Нового года небольшая. Он советует российским контрагентам искать другие варианты для расчетов — например, с помощью российских филиалов в Китае.

При этом руководитель таможенной практики адвокатского бюро Москвы «Ри-консалтинг» Денис Руденко считает, что возможность заплатить за китайскую продукцию все равно есть, платежи идут и сейчас. Говорить о массовом отключении на основании считаных примеров нельзя, указывает он.

Проблемы с платежами возникли у россиян и в Турции

Ранее стало известно, что банки Турции начали закрывать счета российских компаний и ужесточили требования к рядовым гражданам из России, намеревающимся открыть карту в организациях, из-за санкций США. Ряд турецких экспортеров столкнулся с отказами банков принимать переводы для оплаты товаров.

Первые жалобы на приостановку платежей между государствами начали поступать с начала 2024 года. Расчеты остаются замороженными до сих пор. Это также было связано с декабрьским указом Байдена.

Позднее отмечалось, что ведомства двух стран обсуждают создание совместного банка как вариант решения проблемы с переводами. Такую возможность называют «одним из пунктов», но пока к какой-либо конкретике стороны не пришли. По данным РИА Новости, ситуацию могут обсудить и на высшем уровне, в ходе ожидающегося в ближайшее время визита президента России Владимира Путина в Турцию.