«Комитет ингушской независимости» внесли в перечень нежелательных организаций

Минюст внес в список нежелательных организаций «Комитет ингушской независимости»

«Комитет ингушской независимости» (признан в России иностранным агентом) внесен в перечень нежелательных организаций. Об этом сообщается на сайте Минюста.

«("Комитет Ингушской Независимости", "КИН", "Комитет независимости Ингушетии") (Турецкая Республика)», — говорится в перечне организаций.

«Комитет ингушской независимости» базируется в Стамбуле и выступает за независимость Ингушетии. У организации есть свой устав, флаг и герб. 19 января КИН добавили в реестр физических лиц и организаций, признанных иностранными агентами.

Ранее Минюст внес «Феминистское антивоенное сопротивление» (признано в России иноагентом) в реестр нежелательных организаций. Отмечается, что в 2023 году одну из основательниц движения Дарью Серенко также внесли в реестр иностранных агентов за сбор денег в поддержку Украины.