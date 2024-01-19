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21:18, 19 января 2024Россия

Минюст обновил реестр иноагентов

Минюст РФ включил в реестр иноагентов пять человек и две организации

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Министерство юстиции России обновило реестр физических лиц и организаций, признанных иностранными агентами. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Минюст включил в реестр иноагентов пять человек и две организации. Среди них — социолог Григорий Юдин, политик и экоактивист Евгения Чирикова, а также журналистка Лола Тагаева, политик Владислав Живица, блогер Владислав Олейник, лекторий «Живое слово» и «Комитет ингушской независимости».

Некоммерческое партнерство «Институт развития прессы — Сибирь» исключили из списка в связи с его ликвидацией.

12 января Минюст признал иноагентом писателя Григория Чхартишвили, известного как Борис Акунин (внесен в реестр террористов и экстремистов). В перечень также внесли журналистов Александра Минкина и Андрея Куршина, бывшего муниципального депутата из Марий Эл Антона Соколова, а также интернет-издание «Холод».

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