«Феминистское антивоенное сопротивление» стало нежелательной организацией

Минюст внес «Феминистское антивоенное сопротивление» в реестр нежелательных

Минюст внес «Феминистское антивоенное сопротивление» (признано в России иноагентом)в реестр нежелательных организаций. Список опубликован на сайте российского министерства.

В 2022 году организацию внесли в список иноагентов. В 2023 году одну из основательниц движения Дарью Серенко также внесли в реестр иностранных агентов за сбор денег в поддержку Украины, продвижение лиц, которые участвовали в протестных движениях, а также распространение информации о лице, признанном иностранным агентом.

В начале апреля 2024 года МВД России объявило Серенко в розыск.

Ранее депутат Госдумы Елена Драпеко объяснила регулярное расширение списка иноагентов действующим законом. С 1 декабря 2022 года в России вступил в силу закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», в котором подробно прописано, кто и почему может быть внесен в реестр иностранных агентов, напомнила она.