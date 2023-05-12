В России объяснили регулярное расширение списка иноагентов

Депутат Драпеко объяснила регулярное расширение списка иноагентов действующим законом

С 1 декабря 2022 года в России вступил в силу закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», в котором подробно прописано, кто и почему может быть внесен в реестр иностранных агентов, напомнила депутат Госдумы Елена Драпеко. В беседе с «Лентой.ру» она объяснила регулярное расширение списка.

«Термин "иноагент" в России в нормативах есть. Иноагентами признаются и юридические лица, и физические лица. Есть конкретная формулировка — за что», — отметила парламентарий.

Иностранный агент — кто это? Согласно закону «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», иностранный агент — это лицо, получившее поддержку из‑за рубежа и/или находящееся под иностранным влиянием и занимающееся в России политической деятельностью, целенаправленным сбором сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ или распространением сообщений и материалов для неограниченного круга лиц. Иностранным влиянием считается «предоставление иностранным источником лицу поддержки и/или оказание воздействия на лицо, в том числе путем принуждения, убеждения или иными способами». Под поддержкой понимается предоставление лицу иностранным источником денежных средств и/или иного имущества, а также оказание организационно-методической, научно-технической или иной помощи.

Депутат заявила, что расширение списка иностранных агентов деятелями культуры не должно удивлять.

Существуют нормы закона, которые действуют на всех: деятелей культуры, шахтеров, вахтеров, учителей и всех остальных Елена Драпеко депутат Госдумы

«Артисты не должны быть исключением. Это такие же граждане, которые должны выполнять закон. У них есть такие же обязанности перед страной, согласно Конституции России, как и у всех остальных», — добавила она.

Также Драпеко прокомментировала обращение в Генпрокуратуру России с просьбой признать солиста российской рок-группы «Би-2» Леву (настоящее имя — Егор Бортник) иноагентом.

«Лева на самом деле наговорил себе на несколько статей. Так, он высказался по поводу наших граждан и специальной военной операции. Это было опубликовано в социальных сетях. Поэтому он совершенно заслуженно может попасть в этот список», — заключила депутат.

Ранее стало известно, что Генпрокуратуру России попросили признать солиста рок-группы «Би-2» Леву иноагентом. Поводом стали резкие высказывания фронтмена в отношении праздника Дня Победы и граждан России.

