Генпрокуратуру попросили признать солиста группы «Би-2» иноагентом

RT: Генпрокуратуру России попросили признать фронтмена «Би-2» Егора Бортника иноагентом

Генпрокуратуру России попросили признать солиста российской рок-группы «Би-2» Леву (настоящее имя — Егор Бортник) иноагентом. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском».

Соответствующее обращение направил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Поводом стали резкие высказывания фронтмена «Би-2» в отношении праздника Дня Победы и граждан России.

Ранее Бортник, отвечая на вопрос подписчика в соцсетях о новых концертах коллектива в РФ, заявил, что не вернется в Россию.

До этого в ответ на поздравление фанатки с Днем Победы музыкант назвал россиян «животными с условными рефлексами произношения слов, но без всякой связи между собой».