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01:20, 10 апреля 2024Силовые структуры

В России объявили в розыск писательницу Дарью Серенко по уголовной статье

МВД России: писательница Дарья Серенко объявлена в розыск по уголовной статье

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

Министерство внутренних дел России объявило в розыск феминистку и писательницу Дарью Серенко (внесена в реестр иноагентов) по уголовной статье. Это следует из базы розыска ведомства.

«Серенко Дарья Андреевна. 23.01.1993. Разыскивается по статье УК», — написано в базе розыска. В чем подозревают писательницу, не разглашается.

После начала специальной военной операции (СВО) Серенко стала соосновательницей движения «Феминистское антивоенное сопротивление» (является иностранным агентом). На данный момент она проживает за границей.

Минюст в январе 2023 года внес активистку в реестр иноагентов за то, что она собирала деньги в поддержку Украины, пропагадировала ЛГБТ-отношения, продвигала лиц, которые участвовали в протестных движениях, а также распространяла информацию о лице, признанном иностранным агентом.

Ранее депутат Госдумы Елена Драпеко объяснила регулярное расширение списка иноагентов действующим законом. С 1 декабря 2022 года в России вступил в силу закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», в котором подробно прописано, кто и почему может быть внесен в реестр иностранных агентов, напомнила она.

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      Марина Совина
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