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08:25, 3 мая 2024Бывший СССР

Украина не смогла установить контакты с администрацией Telegram

Коваль: власти Украины не смогли установить контакты с администрацией Telegram

Власти Украины к настоящему времени так и не смогли установить официальные контакты с администрацией мессенджера Telegram. Об этом заявил первый заместитель главы Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Валентин Коваль, сообщает ТАСС.

«Для того, чтобы штрафовать Telegram, нужно понимать, кто это. А мы, к сожалению, знаем лишь один адрес в Дубае, где вроде бы расположена штаб-квартира Telegram», — сказал Коваль в эфире украинского телеканала «Рада».

Он выразил пожелание, чтобы украинцы «достаточно осторожно» пользовались этим мессенджером, и добавил, что Telegram «остается российским». При этом более 70 процентов населения Украины имеют доступ к Telegram, привел данные Коваль.

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      Марина Совина
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