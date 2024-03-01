В Раде пожаловались на отказ Telegram блокировать российские каналы

Нардеп Юрчишин: Telegram проигнорировал запросы о блокировке российских каналов

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин объяснил заявлении о возможном запрете Telegram на Украине. Нардеп пожаловался, что руководство мессенджера отказалось блокировать российские каналы, передает Telegram-канал «Политика страны».

«Telegram работает как основой источник дезинформации (...) [Мессенджеру предложили] сотрудничать с украинским правительством в плане уменьшения проникновения российской пропаганды на Украину (...) [Основатель Telegram Павел] Дуров по факту проигнорировал это обращение», — заявил нардеп.

Он отметил, что потенциальная блокировка мессенджера не может считаться нарушением свободы слова, и сравнил ситуацию с запретом на Украине российских социальных сетей «Вконтакте» и «Одноклассники».

Ранее о невозможности запретить Telegram в стране заявили в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. По словам главы Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, сейчас вопрос блокировки мессенджера не стоит на повестке дня.