На Украине признали невозможность блокировки Telegram в стране

Глава СНБО Коваленко: запретить Telegram на Украине не получится

Запретить мессенджер Telegram на Украине невозможно, заявил глава Центра противодействия дезинформации при совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко.

Он уточнил, что сейчас вопрос блокировки мессенджера не стоит на повестке дня. «И вообще нужно разделять контент в Telegram, которые люди читают, а также общение в Telegram между собой», — добавил Коваленко.

В декабре 2023 года на сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием запретить мессенджер на территории страны. По словам автора документа, во время военных действий с помощью Telegram-каналов создается угроза национальной безопасности.