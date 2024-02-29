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04:49, 29 февраля 2024Бывший СССР

На Украине признали невозможность блокировки Telegram в стране

Глава СНБО Коваленко: запретить Telegram на Украине не получится

Фото: Lana Codes / Unsplash

Запретить мессенджер Telegram на Украине невозможно, заявил глава Центра противодействия дезинформации при совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко.

Он уточнил, что сейчас вопрос блокировки мессенджера не стоит на повестке дня. «И вообще нужно разделять контент в Telegram, которые люди читают, а также общение в Telegram между собой», — добавил Коваленко.

В декабре 2023 года на сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием запретить мессенджер на территории страны. По словам автора документа, во время военных действий с помощью Telegram-каналов создается угроза национальной безопасности.

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      Марина Совина
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