Дуров заявил о блокировке аккаунтов с информацией о координатах для ударов
Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер блокирует аккаунты, сообщающие координаты для нанесения ударов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Дуров напомнил, что в феврале он предложил ограничить работу Telegram-каналов в России и на Украине, однако отказался от этой идеи. «Мы по-прежнему баним аккаунты и ботов, которые собирают координаты для нанесения ударов или публикуют прямые личные сведения с призывами к насилию», — заявил он.
Он подчеркнул, что Telegram должен уведомлять о подобных аккаунтах. При этом медиаменеджер не уточнил, о каких ударах идет речь.
Медиаменеджер заявил, что ему поступают запросы от компании Apple. «Определенные изменения здесь могут быть неизбежны, по крайней мере, для пользователей, получающих доступ к Telegram на iPhone с украинских SIM-карт», — добавил он.
Ранее Дуров заявил, что в Telegram появится криптовалюта. С помощью нее, отметил медиаменеджер, можно будет покупать стикеры и эмодзи, а также оставлять чаевые в ресторанах.