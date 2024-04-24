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19:22, 24 апреля 2024Интернет и СМИ

Дуров заявил о блокировке аккаунтов с информацией о координатах для ударов

Дуров заявил, что Telegram блокирует аккаунты, сообщающие координаты для ударов

Фото: antstang / Shutterstock / Fotodom

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер блокирует аккаунты, сообщающие координаты для нанесения ударов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Дуров напомнил, что в феврале он предложил ограничить работу Telegram-каналов в России и на Украине, однако отказался от этой идеи. «Мы по-прежнему баним аккаунты и ботов, которые собирают координаты для нанесения ударов или публикуют прямые личные сведения с призывами к насилию», — заявил он.

Он подчеркнул, что Telegram должен уведомлять о подобных аккаунтах. При этом медиаменеджер не уточнил, о каких ударах идет речь.

Медиаменеджер заявил, что ему поступают запросы от компании Apple. «Определенные изменения здесь могут быть неизбежны, по крайней мере, для пользователей, получающих доступ к Telegram на iPhone с украинских SIM-карт», — добавил он.

Ранее Дуров заявил, что в Telegram появится криптовалюта. С помощью нее, отметил медиаменеджер, можно будет покупать стикеры и эмодзи, а также оставлять чаевые в ресторанах.

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