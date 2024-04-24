Дуров заявил о блокировке аккаунтов с информацией о координатах для ударов

Дуров заявил, что Telegram блокирует аккаунты, сообщающие координаты для ударов

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер блокирует аккаунты, сообщающие координаты для нанесения ударов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Дуров напомнил, что в феврале он предложил ограничить работу Telegram-каналов в России и на Украине, однако отказался от этой идеи. «Мы по-прежнему баним аккаунты и ботов, которые собирают координаты для нанесения ударов или публикуют прямые личные сведения с призывами к насилию», — заявил он.

Он подчеркнул, что Telegram должен уведомлять о подобных аккаунтах. При этом медиаменеджер не уточнил, о каких ударах идет речь.

Медиаменеджер заявил, что ему поступают запросы от компании Apple. «Определенные изменения здесь могут быть неизбежны, по крайней мере, для пользователей, получающих доступ к Telegram на iPhone с украинских SIM-карт», — добавил он.

Ранее Дуров заявил, что в Telegram появится криптовалюта. С помощью нее, отметил медиаменеджер, можно будет покупать стикеры и эмодзи, а также оставлять чаевые в ресторанах.