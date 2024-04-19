Дуров анонсировал появление криптовалюты в Telegram

Дуров заявил, что стикеры в Telegram можно будет покупать за криптовалюту

Основатель Telegram, предприниматель Павел Дуров заявил, что в мессенджере можно будет продавать и покупать стикеры и эмодзи за криптовалюту. Трансляция конференции в Дубае, на которой он анонсировал появление криптовалюты в сервисе, доступна на YouTube.

Дуров сообщил, что создатели стикеров будут получать 95 процентов выручки от продажи их работ. Предприниматель подчеркнул, что картинки и стикеры станут новыми «мемкоинами».

Также медиаменеджер рассказал, что через мессенджер можно будет оставлять чаевые в заведениях и рассчитываться в онлайн-магазинах с использованием криптовалюты.

17 апреля Дуров дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Запись их беседы была опубликована в соцсети X (бывшая Twitter). До этого он заявил, что, помимо Карлсона, пообщался с журналистом, придерживающимся либеральных взглядов.