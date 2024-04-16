Такер Карлсон опубликовал интервью с Павлом Дуровым

Такер Карлсон опубликовал интервью с основателем Telegram Павлом Дуровым

Американский журналист Такер Карлсон на своей странице в X опубликовал интервью с основателем Telegram Павлом Дуровым.

Длина ролика составляет почти час. Кроме того, 10-минутный фрагмент журналист опубликовал в недавно созданном Telegram-канале.

О том, что он дал интервью Такеру, Дуров сообщил днем 16 апреля. Бизнесмен рассказал, что в феврале дал два интервью. Сначала он поговорил с журналистом, придерживающимся либеральных взглядов. «В тот же день я поговорил с Такером Карлсоном, известным своим консерватизмом», — поведал Дуров.