Иностранца осудят за совершенное 14 лет назад изнасилование москвички

В Москве будут судить иностранца, изнасиловавшего незнакомку в 2010 году

В Москве суд рассмотрит дело против 39-летнего гражданина Узбекистана об изнасиловании и разбойных нападениях, совершенных 14 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, ночью 18 мая 2010 года иностранец на улице Белореченской напал на незнакомку и похитил ее деньги. Затем он перетащил потерпевшую в гаражи и надругался над ней. Поймать мужчину сразу не удалось. Следователи и криминалисты проанализировали материалы дела, изучили доказательства и смогли установить спустя несколько лет личность фигуранта. Он признал вину. Сейчас обвиняемый находится в СИЗО.

Возбуждено дело по части 1 статьи 131 («Изнасилование») и части 1 статьи 162 («Разбой») УК РФ. Оно передано в суд.

Ранее стало известно, что в Карачаево-Черкесии суд приговорил 45-летнего гражданина Узбекистана к 18 годам колонии особого режима за изнасилование подростка