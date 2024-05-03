Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:21, 3 мая 2024Силовые структуры

Иностранца осудят за совершенное 14 лет назад изнасилование москвички

В Москве будут судить иностранца, изнасиловавшего незнакомку в 2010 году

Фото: Pogiba Alexandra / news.ru / Global Look Press

В Москве суд рассмотрит дело против 39-летнего гражданина Узбекистана об изнасиловании и разбойных нападениях, совершенных 14 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, ночью 18 мая 2010 года иностранец на улице Белореченской напал на незнакомку и похитил ее деньги. Затем он перетащил потерпевшую в гаражи и надругался над ней. Поймать мужчину сразу не удалось. Следователи и криминалисты проанализировали материалы дела, изучили доказательства и смогли установить спустя несколько лет личность фигуранта. Он признал вину. Сейчас обвиняемый находится в СИЗО.

Возбуждено дело по части 1 статьи 131 («Изнасилование») и части 1 статьи 162 («Разбой») УК РФ. Оно передано в суд.

Ранее стало известно, что в Карачаево-Черкесии суд приговорил 45-летнего гражданина Узбекистана к 18 годам колонии особого режима за изнасилование подростка

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные вошли на территорию американской базы в Нигере. Как ситуацию оценивают в США?

      В США украинский конфликт назвали испытанием на выносливость

      Украина не смогла установить контакты с администрацией Telegram

      Иностранца осудят за совершенное 14 лет назад изнасилование москвички

      В российском городе прошел мощный снегопад

      Парень узнал финансовый секрет невесты и отменил свадьбу

      В Херсонской области сообщили о повреждении припортовой инфраструктуры

      Россиянка прикурила сигарету от Вечного огня

      Пятая часть россиян захотели сократить майские праздники

      Газовый бизнес «Газпрома» принес триллион рублей убытка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше