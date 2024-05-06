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02:06, 6 мая 2024Забота о себе

Раскрыт секрет частого секса в отношениях

Психолог Тараянц: шантаж и манипулирование помешают сделать секс частым

Фото: pixabay.com

Добиться увеличения частоты секса не получится с помощью шантажа и манипулирования партнером. Об этом заявил клинический психолог Артем Тараянц в беседе с «Газетой.ру».

По его словам, частоте секса помешают сексуальный шантаж и манипулирование, стремление наказать или проучить партнера сексом или его отсутствием. «Конфликты не придают огоньку в сексуальные отношения в реальности», — раскрыл секрет психолог.

По его словам, в отношениях должно быть уважение между двумя партнерами. При этом нет понятия часто или не часто — есть достаточно или недостаточно, подчеркнул Тараянц.

Ранее стало известно, что сексолог Трейси Кокс убеждена, что недопустимо критиковать партнера из-за мастурбации. По ее словам, это нормальная сексуальная практика.

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      Евгений Силаев
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