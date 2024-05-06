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02:20, 6 мая 2024Мир

Финляндия хочет построить тротиловый завод. В России его назвали заманчивой целью и предрекли видимый из космоса взрыв

Министр Хяккянен: Финляндия хочет срочно построить завод по производству тротила
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Lehtikuva / Reuters

В Финляндии захотели в срочном порядке построить завод по производству тротила. Как объяснил министр обороны страны Антти Хяккянена, это необходимо для увеличения производства взрывчатых веществ, которых не хватает в Европе.

Решение о строительстве завода связали с СВО

Хяккянен также отметил, что единственный подобный завод в Европе находится на территории Польши, а уровень спроса на тротил превышает объемы его производства. Он призвал рассмотреть роль финской промышленности в этом вопросе.

По словам министра, Финляндия сообщила союзникам свои соображения о необходимости скорейшего принятия решения о строительстве завода. Свое мнение он обосновал проведением Россией специальной военной операции (СВО) на Украине.

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27 ноября 2023

В России завод назвали заманчивой военной целью и посочувствовали финнам

Российский военный корреспондент Александр Коц, реагируя на новость о строительстве в Финляндии тротилового завода, назвал его заманчивой военной целью.

Но не будет ли руководство НАТО и ЕС возражать против строительства стратегического оборонного предприятия в стране, территорию которой с востока на запад российские "Искандеры" простреливают насквозь? Там и два флота неподалеку с еще более дальнобойными "Калибрами" и "Цирконами"

Александр Коцвоенкор

По мнению военкора, в случае обострения ситуации предприятие станет одной из главных мишеней, по которой будет нанесен удар, и не единожды.

А взрыв на заводе по производству тротила, наверное, можно будет увидеть из космоса. Остается посочувствовать простым финнам, кому "посчастливится" жить рядом с такой заманчивой военной целью

Александр Коцвоенкор
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9 марта 2023

В Финляндии не считают возможным нападение России на страны НАТО

В то же время в Финляндии считают, что вероятность якобы возможного нападения России на страны НАТО в ближайшие годы не велика. Как пояснил командующий силами обороны Финляндии генерал-лейтенант Янне Яаккола, сейчас Москва «слишком занята» конфликтом на Украине, чтобы рассматривать возможность нападения на альянс.

Комментируя последствия антироссийской политики Финляндии, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что страна опустила железный занавес, лишила себя развития и потеряла суверенитет.

В свою очередь, сенатор Андрей Климов в беседе с «Лентой.ру» заявил, что для России как для государства политика Финляндии не является проблемой и у Москвы нет потребности в Хельсинки. Он напомнил, что в советские годы Хельсинки выступал в качестве связующего звена между СССР и странами Запада, однако со вступлением в НАТО Финляндия «не может выполнять ту функцию, которую она выполняла с конца Второй мировой войны и до начала 20-х годов».

А если Финляндия будет насыщаться западным оружием, то тогда у нас не то что потребности отпадут, а возникнет необходимость посерьезнее укрепить этот фланг с точки зрения военно-технического. Что и будет сделано

Андрей Климовроссийский сенатор
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      Марина Совина
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