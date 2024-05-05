В Финляндии захотели срочно построить завод по производству тротила

В Финляндии захотели в срочном порядке построить завод по производству тротила

В Финляндии захотели в срочном порядке построить завод по производству тротила. Об этом в воскресенье сообщает Yle.

Министр обороны страны Антти Хяккянена объяснил это решение необходимостью увеличить производство взрывчатых веществ, которых не хватает в Европе, отметив, что единственный подобный завод находится на территории Польши. Он призвал рассмотреть роль финской промышленности в этом вопросе. Уровень спроса, как отметил Хяккянена, превышает производство.

По словам министра, Финляндия сообщила союзникам свои соображения о необходимости скорейшего принятия решения о строительстве завода. Свое мнение он обосновал проведением Россией специальной военной операции на Украине.

5 мая глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила о причастности России к помехам GPS в районе Финского залива.