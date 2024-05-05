В Финляндии заявили о причастности России к помехам GPS

Yle: в районе Финского залива начались сбои в работе GPS, власти обвиняют Россию

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила о причастности России к помехам GPS в районе Финского залива. Об этом сообщает Yle.

Она утверждает, что сбои в работе системы участились после начала российской специальной военной операции (СВО) на Украине. Кроме того, по словам министра, «масштабы помех во многом изменили свою форму».

Ранее глава ВМС Швеции Ева Скуг Хаслум обвинила Россию в помехах GPS в Балтийском море и призвала НАТО вмешаться. При этом она не предоставила никаких доказательств причастности Москвы к сбоям.

В свою очередь, финский политик Мики Аалтола предложил лишить Россию доступа к Калининграду, заявив, что помехи в GPS исходят из этого города.