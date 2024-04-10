В Швеции потребовали вмешательства НАТО из-за обвинения в адрес России

Глава ВМС Швеции Хаслум обвинила Россию в помехах GPS и призвала НАТО вмешаться

Глава Военно-морских сил (ВМС) Швеции Ева Скуг Хаслум обвинила Россию в помехах GPS в Балтийском море и, не предоставив никаких доказательств, призвала НАТО вмешаться. Ее слова приводит издание Defense One.

«Месяцы перехвата со стороны России GPS-приемников в Балтийском море не просто небезопасны. Вмешательство в авиацию и судоходство наносит ущерб региональной экономике, и НАТО пришло время принять меры», — заявила Хаслум.

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что собирается с партнерами по НАТО защищать остров Готланд, находящийся в Балтийском море, от России.

МИД России назвал план Швеции создать базу альянса на острове в Балтийском море провокацией.