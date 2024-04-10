Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:36, 10 апреля 2024Мир

В Швеции потребовали вмешательства НАТО из-за обвинения в адрес России

Глава ВМС Швеции Хаслум обвинила Россию в помехах GPS и призвала НАТО вмешаться
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Глава Военно-морских сил (ВМС) Швеции Ева Скуг Хаслум обвинила Россию в помехах GPS в Балтийском море и, не предоставив никаких доказательств, призвала НАТО вмешаться. Ее слова приводит издание Defense One.

«Месяцы перехвата со стороны России GPS-приемников в Балтийском море не просто небезопасны. Вмешательство в авиацию и судоходство наносит ущерб региональной экономике, и НАТО пришло время принять меры», — заявила Хаслум.

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что собирается с партнерами по НАТО защищать остров Готланд, находящийся в Балтийском море, от России.

МИД России назвал план Швеции создать базу альянса на острове в Балтийском море провокацией.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны России сообщило о крушении вертолета Ми-24 у побережья Крыма

      В Гагаузии протестующие захотели прорваться к месту встречи президента с мэрами

      Известный российский блогер рассказал о попытке повторить рекорд Гиннесса

      Заболевших во время похода на Камчатке туристов эвакуировали на вертолете

      ВСУ начали минировать земли сельхозназначения в Херсонской области

      Лукашенко посетит Россию ради встречи с Путиным

      Школьницу изнасиловали в туалете российского кинотеатра

      Раскрыт легкий способ управления гневом

      Крупнейшие страны не сдержали обещание по климату

      Захарова обвинила Запад в пособничестве террористическим атакам Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше