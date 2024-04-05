В МИД отреагировали на планы Швеции создать базу НАТО на Готланде

МИД назвал провокационным план Швеции создать базу НАТО на острове Готланд

Планы Швеции создать базу НАТО на острове Готланд — это провокационная активность. На это указали в МИД России, передает РИА Новости.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что из-за совместных действий Стокгольма и военного блока некогда мирное Балтийское море превращается в арену геополитической конфронтации. Москва неоднократно предупреждала о рисках, связанных с военным освоением альянсом территорий новых стран-членов на Севере Европы, отметили дипломаты. Среди прочего, речь идет об угрозах безопасности судоходства и ведения экономической деятельности в регионе из-за мнимой российской угрозы.

Также на Смоленской площади заявили, что из-за политики НАТО Россия была вынуждена воссоздать Ленинградский военный округ.

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что собирается с партнерами по НАТО защитить остров Готланд от России.

В 2015 году в администрации Готланда сравнили остров с авианосцем, с которого можно было бы вести ракетный обстрел или обезопасить путь кораблям на Петербург или в другие гавани Балтийского моря.