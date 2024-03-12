«Готланд всегда был важен». Швеция решила укрепить оборону острова, с которого можно обстреливать Россию

Премьер Швеции Кристерссон заявил о планах защитить с НАТО остров Готланд от РФ

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон решил с партнерами по НАТО защитить остров Готланд, находящийся в Балтийском море, от России.

По словам политика, на фоне «растущей милитаризации» Москвы укрепление обороны данного участка суши, который нередко называют «огромным авианосцем», является первоочередной задачей. Этот вопрос должен стать одним из первых в повестке дискуссий с партнерами по Североатлантическому альянсу, добавил премьер.

Готланд всегда был важен Ульф Кристерссон премьер-министр Швеции

В НАТО остров Готланд считают критической уязвимостью для альянса

Кристерссон отметил, что у Швеции было лишь «небольшое» военное присутствие на Готланде, что другие страны НАТО из Северной Европы регулярно называли критической уязвимостью для альянса.

Ульф Кристерссон Фото: Stefan Rousseau / AP

В связи с этим премьер предложил сосредоточиться на вопросах, связанных с размещением сил в Балтийском море, в том числе систем наблюдения и подлодок.

Готланд является самым большим островом Швеции. Он располагается в 100 километрах от ее материковой части и в 330 километрах от Калининграда, штаб-квартиры Балтийского флота ВМФ России. Его площадь составляет почти три тысячи квадратных километров.

В 2015 году глава администрации Готланда Сесилия Шелин-Сейдегорд (Cecilia Schelin Seidegård) сравнила остров с авианосцем, который можно было бы использовать против России. По ее словам, с данного участка суши можно было бы вести ракетный обстрел или обезопасить путь кораблям на Петербург или в другие гавани Балтийского моря.

Швеция может стать логистическим центром НАТО

После вступления в Североатлантический альянс Швеция может стать его логистическим центром, что облегчит переброску войск военно-политического блока, пишет Financial Times.

По словам бывшего премьер-министра страны Карла Бильдта, членство его страны в НАТО «существенно повысит эффективность обороны и сдерживания в Северной Европе».

Фото: Henrik Montgomery / TT News Agency / Reuters

Остров Готланд в этом плане представляет особый стратегический интерес для альянса. Переброска войск и техники через его территорию может облегчить оборону Латвии, Литвы и Эстонии. Кроме того, использование территории Швеции для логистики снизит зависимость стран Балтии от Сувалкского коридора.

При этом Швеция выступила против размещения постоянных баз Североатлантического альянса на территории страны. «Конечно, объединения НАТО будут действовать в Швеции. Но мы не хотим постоянных баз НАТО», — заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем.