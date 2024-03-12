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11:48, 12 марта 2024Мир

МИД Швеции выступил против размещения баз НАТО в стране

Глава МИД Швеции Билльстрем: Швеция не хочет размещать постоянные базы НАТО

Фото: Anders Wiklund / Globallookpress.com

Швеция выступила против размещения постоянных баз НАТО на территории страны. Об этом заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем, сообщает РИА Новости.

«Конечно, объединения НАТО будут действовать в Швеции. Но мы не хотим постоянных баз НАТО», — заявил глава МИД.

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил о намерении страны укрепить военное присутствие на шведском острове Готланд совместно с партнерами по НАТО.

Швеция официально вступила в альянс 7 марта. Королевство стало 32-м по счету членом НАТО. 11 марта в штаб-квартире альянса в Брюсселе был торжественно поднят флаг Швеции.

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