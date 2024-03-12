МИД Швеции выступил против размещения баз НАТО в стране

Глава МИД Швеции Билльстрем: Швеция не хочет размещать постоянные базы НАТО

Швеция выступила против размещения постоянных баз НАТО на территории страны. Об этом заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем, сообщает РИА Новости.

«Конечно, объединения НАТО будут действовать в Швеции. Но мы не хотим постоянных баз НАТО», — заявил глава МИД.

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил о намерении страны укрепить военное присутствие на шведском острове Готланд совместно с партнерами по НАТО.

Швеция официально вступила в альянс 7 марта. Королевство стало 32-м по счету членом НАТО. 11 марта в штаб-квартире альянса в Брюсселе был торжественно поднят флаг Швеции.