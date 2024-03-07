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21:22, 7 марта 2024Мир

Швеция стала членом НАТО. Как на это ответит Россия?

Швеция стала 32-м членом НАТО, Россия восприняла этот шаг как угрозу
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Anders Wiklund / TT News Agency / Reuters

Швеция официально вступила в НАТО и стала 32-членом объединения. Соответствующее заявление опубликовала правительственная канцелярия королевства. По условиям Североатлантического договора, государство официально считается членом НАТО после того, как правительство Соединенных Штатов получает ратификационные грамоты о вступлении государства в альянс. К вечеру 7 марта все страны-члены НАТО направили грамоты в Вашингтон.

Госсекретарь США Энтони Блинкен с премьер-министром Швеции У. Кристерссоном и главой МИД Т. Биллстремом

Госсекретарь США Энтони Блинкен с премьер-министром Швеции У. Кристерссоном и главой МИД Т. Биллстремом

Фото: Amanda Andrade-Rhoades / Reuters

Вступление Швеции в НАТО усилит альянс на Севере Европы и в Балтии

Присоединение Швеции к НАТО, предположительно, значительно укрепит обороноспособность стран Скандинавии и Балтии, входящих в блок. В частности, усилится контроль НАТО над Балтийским морем.

Балтийское море становится внутренним озером НАТО

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В России решение Швеции назвали угрозой безопасности

В Совете Федерации заявили, что после вступления Швеции в альянс Россия будет воспринимать страну как угрозу своей безопасности. По словам вице-спикера Совфеда Константина Косачева, вступление королевства в НАТО — одно из самых опрометчивых и недальновидных решений за всю историю Швеции. При этом в Совфеде отметили, что присоединение Швеции к альянсу не стало неожиданным для России, и страна примет меры в ответ на расширение военного блока, укрепив западную группировку своих войск.

Швеция обладает довольно серьезной военной силой на континенте и ее нейтралитет долгие годы обеспечивал баланс сил как в Балтийском море, так и в целом в Европе

Александр Шендерюк-Жидковсенатор от Калининграда

О подобной реакции со стороны России также предупреждал президент России Владимир Путин. Так, в ответ на вступление Финляндии в НАТО в России были созданы два новых военных округа: Ленинградский и Московский.

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Швеция столкнулась с рядом препятствий на пути в альянс

Швеция подала заявку на присоединение к альянсу в 2022 году на фоне начала специальной военной операции России на Украине. Параллельно со Швецией заявку на вступление в блок подала Финляндия, которой удалось стать членом НАТО гораздо раньше, чем Швеции.

Первоначально против вступления Швеции в альянс была Турция, так как Стокгольм отказывался выдавать Анкаре разыскиваемых в Турции представителей Рабочей партии Курдистана (РПК), ссылаясь на политическую мотивированность просьбы о выдаче. Турция, в свою очередь, обвиняла представителей партии в терроризме и отказывалась ратифицировать заявку Швеции о вступлении в НАТО без выдачи Швецией членов курдских группировок.

Вступление Швеции в блок затянулось также из-за акции сожжения Корана в Стокгольме, негативно повлиявшей на отношения двух государств. Однако позже Турция ратифицировала членство Швеции в альянсе без полного выполнения Стокгольмом условий Анкары.

Флаг НАТО

Флаг НАТО

Фото: Anders Wiklund / Globallookpress.com

Венгрия стала последней страной НАТО, ратифицировавшей присоединение Швеции к блоку. Первоначально решение о ратификации было заблокировано фракцией правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз». Заявка Швеции была ратифицирована венгерским парламентов после того, как к этому призвал премьер-министр страны Виктор Орбан.

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